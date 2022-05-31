В Тюмень приехал обладатель Кубка России по футболу

Обладатель Кубка России по футболу в составе московского "Спартака" Павел Маслов сегодня рано утром прилетел в Тюмень.

В победном матче против московского "Динамо" Павел был запасным - он только что восстановился после тяжёлой травмы, из-за которой пропустил весь сезон.

Павел - воспитанник тюменского футбола, сын известного игрока и тренера Евгения Маслова.

В финале Кубка "Спартак" в драматичнейшем матче обыграл в переполненных "Лужниках" столичное "Динамо" со счётом 2:1. В финале церемонии награждения организаторы устроили настоящее шоу - певица Максим исполнила одну из своих песен вместе со всем стадионом. Дело в том, что эта песня стала неофициальным гимном " Спартака". Наслаждайтесь!