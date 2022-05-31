Тюменцы выиграли 20 медалей Первенства УрФО по гребному слалому

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Тюмени подвели итоги Первенства Уральского Федерального округа по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 19 лет. Тюменцы продемонстрировали блестящие результаты.

Участие приняли представители Тюменской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Соревнования прошли на озере Оброчное.

В категории К-1м две медали выиграли тюменцы: Данил Осипов стал вторым, Артур Сибгатуллин - третьим. Лучший результат показал спортсмен из Свердловской области Андрей Медведев. Всего стартовали 43 спортсмена.

В слаломе К-1 среди юниорок за тюменками остался весь пьедестал почета. "Бронзу" выиграла Софья Холодковская, второе место заняла Дарья Шабанова, а первой стала Мария Соколова. За победу в категории боролись 16 спортсменок.

Слалом С-1м вновь закончился триумфом Тюменской области. Лучший результат показал Богдан Быць, второе место занял Матвей Закомалдин, а Данил Осипов финишировал третьим. Участие приняли 28 гребцов.

В слаломе С-1ж тюменки взяли две медали: Мария Соколова стала лучшей, а Софья Холодковская заняла третье место. Второй стала спортсменка из Свердловска Карина Андрющенко. Стартовали 11 участниц.

Смешанный слалом С-2 тоже принес успех нашей сборной. "Золото" выиграли Богдан Быць и Валерия Мохова, "бронзу"- Данил Богомолов и Мария Соколова. Второе место взяли Павел Беляев и Карина Андрющенко (Свердловская область). Всего за медали боролись 14 пар.

Командный слалом в категории 3хК-1м выиграла Свердловская область. Отличились Андрей Медведев, Данил Куценко и Павел Беляев. Тюменцы взяли второе и третье место. "Серебро" взяли Данил Осипов, Артур Сибгатуллин и Богдан Быць, замкнули тройку Владимир Чудинович, Роман Шиленко и Илья Катков.

Полностью осталась за Тюменской областью категория 3хК-1ж. Первое место заняли Валерия Мохова, Анастасия Глухова, второе - Мария Соколова, Дарья Шабанова и Софья Холодковская, третье - Дана Алимбаева, Елена Тотолина и Анастасия Карзакова.

Категорию 3хС-1м выиграли Матвей Закомалдин, Николай Шиленко и Данил Богомолов. Второе и третье место заняли представители Свердловской области: Лев Городилов, Анатолий Чурин и Андрей Дьячков взяли "серебро", Павел Беляев, Андрей Медведев и Данил Куценко - "бронзу".

В слаломе 3хС-1 среди юниорок победу праздновали Мария Соколова, Софья Холодковская и Дарья Шабанова. Третье место - также за тюменками, отличились Валерия Мохова, Софья Дружкова и Дана Алимбаева. Второй стала команда Свердловской области: Карина Андрющенко, Алина Тютина и Дана Алимбаева.

Таким образом, по итогам первенства на счету команды Тюменской области 7 первых, 5 вторых и 8 третьих мест.