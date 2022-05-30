В Тюмени провели кулачные бои

В первом для Тюмени турнире по кулачным боям за победу сражались 16 бойцов из Тюмени, Тобольска, Пыть-Яха и Лянтора.

В ноябре 2021 года бои на голых кулаках были признаны официальным видом спорта и попадают в зону действия Федерации бокса России. Первый в истории региона официальный турнир на голых кулаках 28 мая собрал полный зал КТЗ "Золотые ворота Сибири" - поддержать спортсменов и увидеть бои вживую пришли 800 человек.

"Тюменская область одной из первых регионов принимает турнир на голых кулаках как самодостаточный проект – культура только зарождается в России и Тюмень её подхватывает. Еще недавно кулачные бои ассоциировались с чем-то криминальным, а сегодня это официальный вид спорта, он активно развивается в России и привлекает все больше внимания", - отмечают организаторы.