Тюменский боксер Эрик Ражев стал чемпионом РФСО "Спартак"

Фото - ДЮСШ №2 г. Тобольска

Чемпионом всероссийского соревнования РФСО "Спартак" по боксу среди мужчин стал Эрик Ражев, он примет участие в Чемпионате России, тренерами спортсмена являются Евгений Ражев и Дмитрий Косенко, сообщают в Федерации бокса Тюменской области.

Всероссийские соревнования РФСО "Спартак" по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет прошли в Тобольске. Ражев стал чемпионом в весовой категории 67 кг, одержав победу над белгородцем Александром Сидоренко.

Помимо Эрика, первые места и право выступить в финале Чемпионата России по боксу завоевали представительницы Тюменской области Ирина Желнина (63 кг) и Ольга Долгушина (66 кг), Елизавета Шиловских (60 кг) заняла второе место.

Всего в соревнованиях участвовали 77 спортсменов Тюменской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Алтайского, Пермского края, ХМАО и ЯНАО, Башкортостана, Татарстана, Хакасии. Почетными гостями турнира стали российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников и заслуженный тренер России, главный тренер мужской сборной команды по боксу РФСО "Спартак" Николай Подъяпольский.