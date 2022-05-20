Тобольск в выходные станет столицей велосипедистов

Тобольск в предстоящие выходные примет три масштабных соревнования по велоспорту.

21 мая всероссийские соревнования по велосипедному спорту (BMX–фристайл-парк, парк-смешанный) пройдут в скейт-парк "Максимум"

21 и 22 мая чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту: фристайл-парк, парк смешанный 21 мая в "Максимуме", ВМХ-гонка на время 22 мая у СК "Тобол".

22 мая состоится всероссийские соревнования по велосипедному спорту "Дуэльная гонка" (BMX-гонка на время) у СК "Тобол".

В мероприятии планируют принять участие райдеры от 9 лет до 27 лет из Московской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской, Омской областей, ХМАО, Республики Татарстан, Казани, Пермского края и Удмуртской Республики.

Исполнительный директор федерации велоспорта Тюменской области Екатерина Смыляева:

Соревнования проводятся во второй раз на территории Тюменской области. В этом году уровень организации мероприятия выше, заявленных участников и регионов больше, значит, соревновательный настрой будет ярче и сильнее. В Тюменской области были установлены памп-треки (в Тобольске и Тюмени), построен скейт-парк в Тобольске. Это позволяет проводить официальные соревнования всероссийского уровня.

Велосипедный спорт ВМХ относительно новая олимпийская дисциплина. По результатам данных соревнований будет формироваться состав сборной Тюменской области на 2023 год. Расписание соревнований здесь.