Алексей Смертин выйдет с тюменцами на пробежку

Утренняя пробежка с участием экс-футболиста сборной России и лондонского "Челси" Алексея Смертина пройдет в субботу, 21 мая, 21 в рамках фестиваля бега "Стальной характер".

Предстартовая тренировка в компании чемпиона: пробежка по готовой трассе забега, общение, автограф-сессия - пройдут на набережной, сбор у "Конторы пароходства" в 9:00. Участие бесплатное.