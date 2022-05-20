Алексей Смертин выйдет с тюменцами на пробежку

Утренняя пробежка с участием экс-футболиста сборной России и лондонского "Челси" Алексея Смертина пройдет в субботу, 21 мая, 21 в рамках фестиваля бега "Стальной характер".
Предстартовая тренировка в компании чемпиона: пробежка по готовой трассе забега, общение, автограф-сессия - пройдут на набережной, сбор у "Конторы пароходства" в 9:00. Участие бесплатное.
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