Алексей Смертин выйдет с тюменцами на пробежку

12:41 20 мая 2022
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Утренняя пробежка с участием экс-футболиста сборной России и лондонского "Челси" Алексея Смертина пройдет в субботу, 21 мая, 21 в рамках фестиваля бега "Стальной характер".

Предстартовая тренировка в компании чемпиона: пробежка по готовой трассе забега, общение, автограф-сессия - пройдут на набережной, сбор у "Конторы пароходства" в 9:00. Участие бесплатное.

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