Студенты ТИУ поедут в Грозный защищать честь региона на фестивале ГТО

Студенты ТюмГУ, ТИУ и ТюмГМУ демонстрировали свои физические возможности и спортивные качества на областном фестивале ВФСК ГТО.

В личном зачете среди девушек первое и второе места заняли студентки ТИУ Анастасия Молокотина и Виктория Парыгина, на третьем месте Анастасия Гладкова из ТюмГУ.

Среди молодых людей победу одержал студент ТИУ Марат Сабитов, второе и третье места заняли Леонид Хромин и Всеволод Боровинскийиз ТюмГУ.

В командном зачете кубок победителя достался спортивной делегации ТИУ. Студенты ТюмГУ стали вторыми, спортсмены-медики - на третьем месте.

Победителям предстоит выступление на российском фестивале ГТО среди студентов, который состоится в начале июля в столице Чеченской Республики - городе Грозный.