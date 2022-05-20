Студенты ТИУ поедут в Грозный защищать честь региона на фестивале ГТО

Студенты ТюмГУ, ТИУ и ТюмГМУ демонстрировали свои физические возможности и спортивные качества на областном фестивале ВФСК ГТО.
В личном зачете среди девушек первое и второе места заняли студентки ТИУ Анастасия Молокотина и Виктория Парыгина, на третьем месте Анастасия Гладкова из ТюмГУ.
Среди молодых людей победу одержал студент ТИУ Марат Сабитов, второе и третье места заняли Леонид Хромин и Всеволод Боровинскийиз ТюмГУ.
В командном зачете кубок победителя достался спортивной делегации ТИУ. Студенты ТюмГУ стали вторыми, спортсмены-медики - на третьем месте.
Победителям предстоит выступление на российском фестивале ГТО среди студентов, который состоится в начале июля в столице Чеченской Республики - городе Грозный.
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