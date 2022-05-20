Студенты вузов соревнуются в сдаче нормативов ГТО

Студенческие команды ТюмГУ, ТИУ и ТГМУ 19 мая участвуют в областном фестивале ВФСК ГТО. Состязания проходят в легкоатлетическом манеже.
В состав команды входят 8 студентов - 4 молодых человека и 4 девушки. Все они обладатели знаков ГТО различного достоинства. Перед областным фестивалем в вузах был проведен отборочный этап - честь вузов защищают лучшие.
Участники соревнуются в беге на короткие и длинные дистанции, подтягивании и отжимании, поднимании туловища, наклоне вперед, прыжках в длину. По результатам будут подведены итоги в личном и командном первенствах.
В последний раз областной фестиваль ГТО среди студентов проводился в 2019 году. Тогда победу одержала сборная ТюмГУ, она и представляла Тюменскую область на российском фестивале.
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