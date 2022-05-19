Тюмень в выходные выходит на массовые забеги

Главные беговые события весны: фестиваль бега "Стальной характер" и Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ – пройдут в это воскресенье, 22 мая, в Тюмени.

Маршруты забегов будут пролегать вдоль городской набережной, стартовый городок развернется у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, строение 1). Старт первого забега в 10:00.

Любителей спорта и активного отдыха ждут красочный и детский забеги, трасса для малышей, скандинавская ходьба, забеги на дистанциях 1, 5, 10 и 21 километр в рамках Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ.

Регистрация на забеги открыта на сайте проекта "Стальной характер". Расписание забегов и схема маршрутов здесь.