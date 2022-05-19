Алексея Смертина тюменцы ждут на турнире по текболу

Фото - https://vk.com/teqball_tmn

Турнир по текболу планируют провести 20 мая на площади 400-летия Тюмени, участвовать в нем будут около 80 человек от 14 лет и старше, главным гостем турнира станет экс-капитан сборной России по футболу, игрок лондонского клуба "Челси", чемпион Англии, обладатель кубка России и Франции, посол текбола в России Алексей Смертин.

Соревнование проводится в рамах проекта "Сила спорта" при поддержке городского департамента по спорту и молодежной политике. Помимо Смертина, ожидается приезд профессиональных спортсменов сборной России по игре в текбол, выступающих на чемпионатах мира и Европы.

Текбол создан в Венгрии в 2014 году Габором Боршаньи и Виктором Хусаром. Для игры в него нужны специальный стол и мяч, похожий на футбольный, по которому разрешено ударять любой частью тела, кроме рук.

"На специально оборудованной площадке будут установлены 4 стола для игры. Соперникам предстоит сразиться в формате 2 на 2. Кроме того, в течение дня представители МФК "Тюмень" проведут мастер-классы. Для зрителей на большом экране будут транслироваться самые яркие и интересные хайлайты с чемпионатов мира по данному виду спорта", - отметил основатель движения в регионе, победитель конкурса "Спорт для всех" благотворительной программы "Сила спорта" Шамиль Герейханов.