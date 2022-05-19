В "Российском Азимуте – 2022" будут соревноваться 2 тысячи тюменцев

Всероссийские массовые соревнования "Российский Азимут" 21 мая в "Жемчужине Сибири" соберут 2 тысячи любителей спортивного ориентирования.

"Российский Азимут - 2022" — мероприятие, в котором могут принять участие все желающие независимо от возраста, опыта занятий спортивным ориентированием и физической подготовки. В этом году 74 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом спортивном мероприятии, а это около ста тысяч человек.

Открытие соревнований запланировано на 11:45, в 12:00 - VIP-забег, после него - старты по возрастам.

В области спортивным ориентированием занимаются более 1600 человек в спортшколах 16 муниципалитетов, представители региона показывают отличные результаты и занимают достойные места на соревнованиях разного уровня. Так, у воспитанницы спортшколы № 2 города Тюмени Полины Кобелевой на счету 11 медалей, в том числе с4 золотых. Ежегодно сборная России пополняется тюменскими спортсменами. В этом году в ее состав вошли трое тюменцев.