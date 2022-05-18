Тюменская область "Одиссеей" стартует в туристический сезон

Фестиваль "Одиссея" 20 мая соберет в селе Успенка туристов и путешественников со всей Тюменской области. Организаторы ожидают около тысячи гостей.

Уже 28 лет мероприятие проводится в конце мая и открывает сезон летних путешествий и походов. А стать его участником может каждый желающий, вне зависимости от уровня туристического опыта.

Продлится фестиваль до 22 мая. Туристов ждет обширная программа. Для поклонников спортивного туризма и ориентирования предусмотрены интересные дистанции. На мастер-классах расскажут, как выбрать и установить палатку, правильно собрать рюкзак, быстро упаковывать спальник и при необходимости легко завязать основные узлы.

Помимо активностей, гостей фестиваля ждет концерт авторской песни под гитару - Набережник на Кармаке. Участие в фестивале - бесплатное, необходима предварительная регистрация здесь.

Мероприятие организовано Федерацией спортивного туризма Тюменской области при поддержке “Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области”, ГАУ ТО “ЦСП”.