Этап спартакиады среди допризывников тюменцы посвятят памяти погибшего в Сирии полковника

Фото - центр "Аванпост"

Команды Тюменской области станут участниками III этапа спартакиады среди допризывной молодежи, которая пройдет 17 и 18 мая откроют центр "Аванпост", ТВВИКУ и спорткомплекс "Гагаринский" и будет посвящена памяти полковника Рустема Абзалова.

На третьем этапе ребята 14-17 лет продемонстрируют подготовку в военном многоборье и плавании. Первое включает в себя бег на 100 и 3000 метров, подъем переворотом и преодоление военизированной полосы препятствий.

"Ежегодная традиция посвящать спартакиаду памяти военнослужащих не нарушается. В этот раз мы вспоминаем начальника службы вооружения управления инженерных войск Центрального военного округа, полковника Рустема Радимовича Абзалова, погибшего в 2019 году при выполнении служебных обязанностей в Сирии. На сегодняшний день заявки поступили от 11 команд", - рассказали специалисты центра "Аванпост".

Завершающий IV этап пройдет с 15 по 16 сентября в Ишиме, по его завершении определится команда, которая завоюет переходящий кубок победителя спартакиады, лучшие войдут в состав сборной Тюменской области для участия во всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и допобразования ТО.