В Тюмени пройдет чемпионат по пожарно-спасательному спорту

С 17 по 19 мая в Тюмени пройдет открытый Чемпионат ГУ МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова", освновная часть состязаний пройдет на стадионе "Геолог".
За главный трофей поборются сильнейшие спортсмены Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Приморского края, Башкирии и Югры.
Первый день соревнований пройдет на Учебно-тренировочном комплексе Тюменского учебного центра ФПС МЧС. 18 и 19 мая с 9:00 до 12:00 на стадионе "Геолог" желающие могут посмотреть, как спортсмены преодолевают полосу препятствий, проходят пожарную эстафету, проводят боевое развертывание и получают награды за лучшие результаты. Подробное расписание соревнований здесь.
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