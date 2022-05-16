В Тюмени пройдет чемпионат по пожарно-спасательному спорту

Фото - https://vk.com/vk_mchs_72

С 17 по 19 мая в Тюмени пройдет открытый Чемпионат ГУ МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова", освновная часть состязаний пройдет на стадионе "Геолог".

За главный трофей поборются сильнейшие спортсмены Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Приморского края, Башкирии и Югры.

Первый день соревнований пройдет на Учебно-тренировочном комплексе Тюменского учебного центра ФПС МЧС. 18 и 19 мая с 9:00 до 12:00 на стадионе "Геолог" желающие могут посмотреть, как спортсмены преодолевают полосу препятствий, проходят пожарную эстафету, проводят боевое развертывание и получают награды за лучшие результаты. Подробное расписание соревнований здесь.