Юные дзюдоисты страны снова встречаются на татами в Тюмени

Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные памяти Героев Отечества, соберут 450 юных борцов в Тюмени, поединки состоятся 14 и 15 мая в центре "Тюмень-дзюдо".

Турнир включен в Единый календарный план Министерства спорта России и представляет собой не только спортивное, но и общественно значимое событие. По сравнению с 2021 годом число участников увеличилось в 2,5 раза.

На татами выйдут дзюдоисты из Республики Саха-Якутия, Пермского края, Ивановской, Московской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО, а также Белоруссии.

Торжественное открытие - завтра, 14 мая, в 16:30. Поединки стартуют в 10:00. Запланирована онлайн-трансляция.