В Тюмени дан старт новому сезону проекта "Спортивный заряд"

Городской физкультурный проект "Спортивный заряд" бесплатно дает возможность тюменцам заниматься физкультурой и спортом на популярных городских локациях под руководством профессиональных фитнес-тренеров.

Занятия проходят по расписанию в парках, скверах, на спортивных площадках. Первую в этом году тренировку в рамках проекта провела персональный тренер атлетического клуба "Антей" Эвелина Ильиных.

"В течение всего апреля в социальных сетях горожане голосовали за локации, где бы хотели заниматься, и выбрали городскую набережную, экопарк Затюменский, Гилевскую рощу, сквер Комсомольский. Есть среди них и новые локации. К примеру, площадь 400-летия Тюмени. С учетом мнения тюменцев мы определили места проведения и составили график занятий. Расписание построено таким образом, чтобы позаниматься можно было до начала рабочего дня или утром в выходные дни", - рассказал начальник отдела работы по месту жительства департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Александр Шатохин.

Все желающие смогут присоединиться к занятиям по самым различным направлениям: танцевальный фитнес, подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО, общая физическая подготовка с элементами видов спорта. Горожан ждут и полюбившиеся физкультурные направления: интервальная тренировка табата, китайская практика цигун, суставная гимнастика для людей старшего поколения и другие. Одним словом, легко подобрать тренировку с учетом уровня своей физподготовки и интересов.

С расписанием занятий проекта "Спортивный заряд" на весну – лето 2022 года можно ознакомиться здесь. Актуальные новости проекта, фоторепортажи представлены в группах ВКонтакте .