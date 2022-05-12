Тюменские авиамоделисты привезли медали двух всероссийских стартов

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Около 70 спортсменов со всей страны приняли участие в первенстве России по авиамодельному спорту в классе F-2D (кордовые модели воздушного боя) и всероссийских соревнованиях юниоров по авиамодельному спорту в классе F-2D в поселке Московский.

В состязаниях первенства тюменские авиамоделисты получили награды в личном и командном зачетах. В личном зачете в группе юниоров до 19 лет первое место у дуэта Ильи Попова и Богдана Бабия. Ребята выполнили норматив КМС и были награждены медалями, кубками и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

В командном первенстве первое место заняла Москва (тренер Юрий Михалков), на втором - Тюменская область (Владимир Колмаков), третья - Самарская область (Алексей Ивакин).

Во всероссийских соревнованиях юниоров главное место на пьедестале занял москвич Даниил Кривенко, подопечные Владимира Колмакова Лев Фищенко и Александр Бочинин (Тюменская область) заняли второе и третье места.