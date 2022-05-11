Российские студенты съедутся в Тюмень поиграть в лапту

11:21 11 мая 2022
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Всероссийские соревнования по лапте среди студентов пройдут в Тюмени с 11 по 14 мая, сообщает информцентра регионального правительства.

В лапту будут играть 12 команд из Приморского края, Башкирии, Республики Удмуртия, Омской, Челябинской, Оренбургской и Тюменской областей.

В состав сборной нашего региона вошли 11 юношей и 10 девушек из Тюмени, Тюменского и Упоровского районов. Все являются кандидатами в мастера спорта.

Соревноваться студенты будут на двух площадках: в "Строймаше" (Индустриальная, 49а) и в "Партикоме" (Воронинские горки, 101/9).

 

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