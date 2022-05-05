Министр спорта РФ поблагодарил тюменцев за проведение "Битвы на Туре"

В Министерстве спорта РФ отметили слаженную работу представителей Тюменской области и организаторов фестиваля "Битва на Туре", сообщает пресс-служба Союза экстремальных видов спорта.
В 2022 году на шестом ежегодном фестивале в Тюмени впервые в истории российского сноубординга прошел континентальный Кубок Азии FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр.
Благодарственные письма о развитии сноуборда в России получили члены команды Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team), во главе с Иваном Шмониным, а также глава города Руслан Кухарук, директор департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов, руководители организаций-партнеров события, которые оказали содействие в проведении фестиваля.
Руслан Кухарук, глава города Тюмени:
Высокий уровень событийного и спортивного мероприятия в очередной раз подчеркивает правильность взятого в нашем городе курса на поддержку и развитие креативных индустрий. Мне всегда приятно, когда проекты, зародившиеся в Тюмени, получают позитивные оценки на высшем уровне.
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