Министр спорта РФ поблагодарил тюменцев за проведение "Битвы на Туре"

Фото - Extreme Team

В Министерстве спорта РФ отметили слаженную работу представителей Тюменской области и организаторов фестиваля "Битва на Туре", сообщает пресс-служба Союза экстремальных видов спорта.

В 2022 году на шестом ежегодном фестивале в Тюмени впервые в истории российского сноубординга прошел континентальный Кубок Азии FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр.

Благодарственные письма о развитии сноуборда в России получили члены команды Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team), во главе с Иваном Шмониным, а также глава города Руслан Кухарук, директор департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов, руководители организаций-партнеров события, которые оказали содействие в проведении фестиваля.

Руслан Кухарук, глава города Тюмени: