За победу на тюменском татами боролись 200 дзюдоистов России

Тюменские дзюдоисты завоевали 7 наград на всероссийских соревнованиях памяти Заслуженного тренера России Славика Кудзиева. Турнир собрал в областном центре 200 сильнейших дзюдоистов из 17 регионов РФ.

По результатам соревнований проводится отбор на чемпионат Российской Федерации.

Представитель УрФО в Федерации дзюдо России Юрий Степкин:

Более 20 спортсменов выступают здесь в статусе не только чемпионов, победителей и призеров первенств страны. Многие из них имеют медали крупных международных стартов: Анастасия Конкина – призер чемпионата Европы и командного чемпионата мира, Нияз Билалов – чемпион России и чемпион турнира "Большой шлем", Инал Тасоев – чемпион Европы, а также Сабина Гилязова, Антонина Шмелева, Дина Гизатулина... Список можно продолжать и дальше. Турнир достойный, интересный, и многие дзюдоисты, которых я перечислил, уже прошли в финальную стадию.

В упорной борьбе семь воспитанников ЦОП "Тюмень-дзюдо" завоевали призовые места. Шамиль Умаев (тренеры И.Чащин, А.Соснин, Н.Ожегин) и Роман Донцов (тренер А.Вуколов) стали чемпионами в своих весовых категориях до 73 кг и до 90 кг соответственно и получили путевки на чемпионат России. Роману был вручен специальный денежный приз, учрежденный воспитанниками Славика Кудзиева. Именно в этом весе он когда-то сам боролся и достиг высоких результатов.

На вторую ступень пьедестала поднялись Шамсутдин Умаев (до 66 кг, тренеры И.Чащин, А.Соснин, Н.Ожегин) и Анжелика Таратунина (св. 78 кг, тренеры, Б.Кутырев, А.Фаттахов, Г.Байгиреева).

Третью позицию в весовой категории свыше 100 кг разделили Никита Дибрин (тренеры И.Чащин, Д.Волович, Т.Беляева) и Артем Пилипчук (тренеры И.Чащин, Д.Волович, Г.Пилипчук). Еще одна "бронза" у Софьи Карнышевой (тренеры А.Фаттахов, И.Айдаев) в категории до 48 кг.