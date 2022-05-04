Два спорткомплекса обновят в Тюменском районе

Капремонт центров физкультурной и спортивной работы начался в тюменских селах Успенка и Червишево.

В Успенке обновляют спорткомплекс ЦФСР "Сибиряк". Его посещали 1500 человек. Здесь к июлю 2023 году сменят внутреннюю отделку помещений, покрытие в игровом зале, оборудуют дополнительные выходы из спорткомплекса, обновят входную группу, фасад, инженерные системы и заменят крышу. Особо спортсменов порадуют городошная площадка, замена хоккейного корта на новый с полем для мини-футбола с искусственным покрытием.

В Червишево ремонтируют спорткомплекс ЦФСР Тюменского района, на базе которого занимались 2500 человек. Планируется в этом году отремонтировать и утеплить арочную конструкцию, заменить покрытие в игровом зале, отремонтировать внутренние помещения, входную группу, фасад, кровлю и инженерные системы.

На объекте будут футбольное поле, беговая дорожка на 3 полосы, модульное здание с раздевалками, парковка.