Соревнования УрФО по грэпплингу пройдут в Тюмени

1 и 2 мая Тюмень примет первенство Уральского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплинах "грэпплинг" и "грэпплин-ги". Это масштабное для региона событие соберет порядка 300 сильнейших грэпплеров для выявления сильнейших.

Соревнования являются отборочными на первенство России, которое пройдет уже в августе этого года в Москве. Спортсмены Тюменской области готовы показать высокие уровень борьбы.

- Самая важная задача для наших спортсменов – попасть в тройку лидеров. Наши ребята готовы, надеемся на ведущих спортсменов, которые покажут высокие результаты. Это Албогачиев Иса, Исмаилов Камиль, Адзинов Исмаил, Сайидов Руслан, Андронов Руслан и Паньшина Анастасия, победители и призеры первенств России и Мира прошлого года, - поделился руководитель клуба единоборств "Раджа файт" Григорий Коваленко.

Спортсмены выступят в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). В первый день пройдет дисциплина "грэпплинг", во второй – грэпплинг-ги". Начало соревнований ежедневно в 10 часов. Торжественное открытие запланировано на 1 мая, начало в 13 часов.

Мероприятие организованно клубом единоборств "Раджа файт" при поддержке федерации спортивной борьбы Тюменской области", департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и центра спортивной подготовки. Организаторы сообщают, что вход на соревнования будет свободным.