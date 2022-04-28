Тюменские олимпийцы и паралимпийцы получили награды в Кремле

В Кремле состоялась встреча с победителями Олимпийских игр – 2022 года в Пекине. Олимпийские чемпионы получили из рук президента Владимира Путина заслуженные награды. В числе награжденных были и тюменские спортсмены, сообщает ЦСП.

Лыжник Денис Спицов удостоен Ордена Почета. Кавалером Ордена Дружбы стала Татьяна Сорина, Кавалером Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – Иван Якимушкин, Кавалером Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – Александр Логинов.

Об эмоциях спортсменов после награждения рассказал главный тренер спортивной сборной команды Тюменской области по лыжным гонкам Андрей Иванов:

Ребят переполняет радость! Сезон был тяжелый, каждый спортсмен по-своему пришел к заветному результату. Несмотря на все трудности Иван Якимушкин в итоговой гонке все-таки взял свою личную медаль. В активе Дениса Спицова еще четыре года назад были все медали, кроме золотой. Он шел к ней! Награждение в Кремле дорогого стоит. Конечно, они очень счастливы, горды и эту награду хотели бы разделить со своими земляками, которые поддерживали их на протяжении всего пути. Ребята неоднократно подтверждали, что чувствовали эту поддержку, она им очень помогала. Я, конечно, тоже горжусь ими! Очень рад, что во всем этом есть доля и моего труда, и всей нашей региональной команды.

Иванов рассказал, что, запустив несколько лет назад в "Жемчужине Сибири" проект спортивных классов, вместе с коллегами мечтал, чтобы тюменские спортсмены стали Олимпийскими чемпионами, участниками Игр. Прошло совсем немного времени, а среди выпускников уже есть победители и призеры. Это, безусловно, заслуга всех, кто был причастен, включая Владимира Якушева, Александра Моора. Ребята молоды, сильны, амбициозны, они планируют готовиться к следующим Олимпийским играм, отметил тренер.

Ранее заслуженные награды вручили и спортсменам-паралимпийцам, выступившим на альтернативной для россиян Паралимпиаде "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске. Встреча прошла при участии помощника президента РФ, первого вице-президента Олимпийского комитета России Игоря Левитина и заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. На ней присутствовали тюменские спортсмены Станислав Чохлаев со спортсменом-ведущим Олегом Колодийчуком, Вера Хлызова со своим лидером Натальей Якимовой, Николай Полухин с лидером Эдуардом Березиным, Марина Галицына со спортсменом-ведущим Максимом Пироговым, а также тренер Вячеслав Голдинов. Тюменским спортсменам вручили Благодарности президента России.