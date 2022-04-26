Девятичасовой марафон по чир спорту прошёл в Тюмени

Марафон чир спорта проходил в легкоатлетическом манежа и длился почти 9 часов: фестиваль, чемпионат и первенство Тюменской области собрали рекордное количество участников - 587 спортсменов.

Своих воспитанников представили 27 тренеров из Ялуторовска, Тюмени, Омска, Екатеринбурга. Соревнования состояли из двух частей. Сначала коллективы представили свои чир- перфомансы, в которых допускается больше хореографических элементов, затем классический "чир" с элементами акробатики, поддержки.

"Давно уже не было таких массовых выступлений. Поэтому и провели в рамках чемпионата и первенства фестиваль, в котором смогли выступить дети от 5 лет. Им важно нарабатывать соревновательную практику. Радует то, что тюменские команды в отличной форме- представители областного центра и Ялуторовска взяли первые места во многих номинациях и возрастных категориях", - рассказал президент региональной федерации чир спорта и черлидинга Николай Лутков.