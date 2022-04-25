Ученикам начальных классов покажут бокс, теннис и греко-римскую борьбу

Азы бокса, настольного тенниса и греко-римской борьбы в рамках проекта "Спорт в общеобразовательную школу" ученики начальных классов тюменской школы № 22 изучат на мастер-классах в спортшколе №3.

Проект "Спорт в общеобразовательную школу" предусматривает проведение дополнительных внеурочных занятий по физической культуре для учеников 1 – 11 классов по избранным видам спорта. В рамках проекта 25, 27 и 29 апреля тренеры-преподаватели спортшколы № 3 вместе со своими воспитанниками помогут учителям физкультуры разобраться в перечисленных видах спорта, углубить знания и усовершенствовать педагогические навыки.

"В рамках проекта дети знакомятся с ними, начинают интересоваться, вовлекаются, а впоследствии некоторые из них приходят к нам и записываются в секции. Для детей во всем нужен живой пример, именно поэтому для участия в мастер-классах мы приглашаем уже состоявшихся спортсменов", - рассказала заместитель директора спортшколы № 3 города Тюмени Наталья Манахова.

Совместный межведомственный проект департамента образования и департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени стартовал в 2014 году. В нем участвуют 26 школ города, 14 учреждений допобразования и 12 тысяч детей и подростков, которые осваивают 18 видов спорта.