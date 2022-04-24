В Заводоуковске выберут создателей лучших воздушных змеев

Конкурс и выставка воздушных змеев "Свободный полет" пройдет в Заводоуковске 1 мая на Центральной площади города. Как сообщают организаторы, каждый желающий может принять участие в личном и в командном составе.

Приглашают семейные команды: родители и дети, бабушки-дедушки и внуки, семейные пары, образовательные команды вне зависимости от их опыта, стажа занятий и конструкций змеев. Возраст участников не ограничен.

Воздушный змей должен быть сделан своими руками. На конкурс могут быть представлены конструкции из самых необычных материалов, любых размеров и форм.

Для участия необходимо до 27 апреля подать заявку по адресу: Заводоуковск, ул. Вокзальная, 55 (каб.6) или на электронной адрес: culture_docug@mail.ru, информация по телефону: 6-08-25.