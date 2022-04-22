В Тюмени стартует сезон мотогонок

федерация мотоциклетного спорта Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту в дисциплине суперкросс пройдет 23 апреля на мототреке спортшколы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корп. 4, микрорайон Антипинский).

Свои заявки на участие подали мотоциклисты из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Шадринска, а также победители и призеры Уральского и Сибирского округов — спортсмены Омской и Свердловской областей. Начало соревнований в 12 часов.

Возраст участников нынешних стартов - от 6 лет и старше, в этом году зачет проведут и среди спортсменов-ветеранов. Соревнования организуются с целью популяризации здорового образа жизни, развития мотоциклетного спорта в Тюмени и Тюменской области, а также определения сильнейших спортсменов региона.