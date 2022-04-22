Тюменцы будут соревноваться в гиревом спорте и дартсе

Фото из архива центра спортивной подготовки

Спартакиада трудовых коллективов Тюменской области в субботу, 23 апреля, продолжится соревнованиями по гиревому спорту и дартсу в легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12).

К мишеням выйдут спортсмены 14 трудовых коллективов, а за награды в гиревом спорте будут бороться 9 команд. Старт соревнований запланирован на 10 часов.

"В этом году наблюдается значительный рост команд-участников, чему мы очень рады. Видимо, повлияла затяжная пауза в соревновательном процессе, связанная с пандемией коронавируса. Участники признаются, что мотивация у них высокая, ведь хочется достойно представить свои организации", - рассказали специалисты ЦСП.

После завершения соревнований по дартсу и гиревому спорту участников ожидают еще 7 видов спорта. Итоги спартакиады подведут в октябре.