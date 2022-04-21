Спартакиаду для людей с ОВЗ проведут в Ялуторовске

Фото из архива ялуторовского центра по спортивно-физкультурной работе

Городская спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья стартует в Ялуторовске в пятницу, 22 апреля. Участвовать в соревнованиях по семи видам спорта: шахматы, шашки, армспорт, настольный теннис, легкая атлетика, дартс и пауэрлифтинг - будут сто участников в возрасте от 12 лет.

В спортивную школу прибудут и постоянные участники, среди которых чемпион мира по армрестлингу среди инвалидов Анатолий Маликов, покоритель сразу всех видов спорта Сергей Романов и ежегодный активист Гульнара Рыбакова.

Победители городской спартакиады выступят на областных соревнованиях в Тобольске в мае, сообщает депспорта области.