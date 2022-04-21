Тюменцы привезли золото и серебро с Кубка России по скалолазанию

Фото Федерации скалолазания России

В Воронеже состоялся Кубок России по скалолазанию. Тюменские спортсмены успешно выступили в дисциплине "скорость".

Александр Шиков стал лучшим, установив лучшее время дня - 5,358. До собственного действующего рекорда страны не хватило всего шести сотых. Предыдущие два года тюменец оставался с серебром. Ранее он уже выигрывал трофей в далеком 2014-м.

На пути к серебру Лев Рудацкий (Москва) опередил Артема Хабибуллина (Башкортостан), затем выбил из борьбы действующего обладателя трофея Арсения Богомолова, а в полуфинале – Дмитрия Тимофеева (Пермский край). Бронзовым призером стал Дмитрий Тимофеев из Пермского края. В решающем забеге он опередил петербуржца Дениса Карпикова.

По итогам квалификации у женщин первые две строчки заняли Екатерина Баращук (Тюменская область) и Елизавета Иванова (Свердловская область). Именно они уверенно прошли в финал по разным полюсам турнирной сетки парных забегов.

Екатерина поочередно опередила Алину Разуваеву (Красноярский край), Полину Кулагину (Красноярский край) и Камиллу Кушаеву (Башкортостан). Елизавета была быстрее Вероники Буминой (Пермский край), Юлии Овчинниковой (Красноярский край) и Елизаветы Гребеньщиковой (Пермский край).

Елизавета Иванова впервые в карьере выиграла этот трофей. Екатерина Баращук также шла на хорошее время, но допустила ошибку, тем самым обеспечила себе серебро соревнований.

Бронзовым призером стала Елизавета Гребеньщикова из Пермского края. Она опередила Камиллу Кушаеву.

В дисциплине "скорость" выступили более 60 спортсменов из 10 субъектов России. В общекомандном зачете Тюменская область стала первой, второе место по праву досталось Свердловской области, замкнул тройку лидеров Пермский край, сообщает Федерация скалолазания России.