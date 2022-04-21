Юные спасатели Тюменской области пройдут "Школу безопасности"

С 22 по 24 апреля на базе центра "Аванпост" пройдут областные соревнования "Школа безопасности" на Кубок Героя России Владимира Шарпатова.

В соревнованиях участвуют 20 команд - 200 юных спасателей области на церемонии открытия поприветствует сам Герой России. Команды поделятся на две возрастные категории: младшая (от 13 до 14 лет) и старшая (от 15 до 16 лет).

За три соревновательных дня им предстоит пройти восемь испытаний: кросс, силовые упражнения на перекладине, поисково-спасательные работы при угрозе химического и радиационного заражения, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета и "маршрут выживания" - он включает в себя 10 этапов, при прохождении которых участникам предстоит вязать узлы, переправиться по бревну через водное препятствие, спасти перевернувшихся на лодке туристов, локализовать очаг возгорания и подать знак международной аварийной сигнализации.

Не все задачи спортивные и спасательные. В перечень входит также творческий конкурс, на котором команды представят свои визитки и исполнят патриотическую песню. С момента открытия соревнований и до их окончания судьи будут наблюдать и за организацией быта в полевых условиях. Они оценят старания спасателей по поддержанию порядка лагеря и кухни, а также по соблюдению правил поведения и режима соревнований.

Команда-победитель будет награждена Кубком Героя России и отправится на Межрегиональный этап соревнований среди команд УрФО.