Сотрудники тюменской полиции победили в соревнованиях по настольному теннису

Четвертым видом XIX Спартакиады федеральных органов государственной власти Тюменской области, стал настольный теннис. За победу боролись 14 сборных, а в лидеры вышла команда УМВД РФ региона.

Второе место заняла команда ГУ МЧС России по Тюменской области. Тройку сильнейших замкнули теннисисты ФБУ "Тюменский ЦСМ".

В составе каждой команды играли по три участника, причем значительно увеличилось количество участниц-женщин, в прежние годы сотрудницы были не столь активны, отметили в депспорта.

Позади у команд федеральных органов государственной власти остались также лыжные гонки, боулинг и дартс. Впереди еще 8 видов: многоборье ГТО, волейбол, легкоатлетический кросс, бильярдный спорт, шахматы, плавание, пулевая стрельба. Уже на следующей неделе коллективы примут участие в мини-футбольных баталиях. Игры пройдут с 26 по 29 апреля на базе СК "Центральный".