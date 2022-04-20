Тюменские баскетболисты борются за выход в первенство России

Фото - ДЮСШ №2 Тобольска

Первенство Тюменской области по баскетболу среди юношей и девушек 2007 года рождения и моложе пройдет с 21 по 24 апреля. Команды сыграют за право представлять регион на всероссийском первенстве в сезоне 2022/2023.

На площадке в СОК "Здоровье" выйдут баскетболистки двух тюменских команд, представительницы Тобольска и Тюменского района. В борьбу среди юношей вступят команды из Тобольска, Ялуторовска и три дружины из Тюмени.

Председатель региональной спортивной федерации баскетбола Евгения Шуршилина:

Мы проводим первенство ежегодно среди спортсменов пяти возрастных категорий. Безусловно, соревнования вызывают огромный интерес у баскетболистов Тюменского региона, ведь именно здесь можно завоевать престижную путевку на участие в первенстве России. В этом году зональный этап пройдет в сентябре. Уверены, что нынешние игры будут динамичными, азартными и захватывающими. Ребята очень ждут первых встреч.

Начало тюменских поединков ежедневно в 10:00. Игры среди юношества 2006 года рождения пройдут в Тобольске в конце апреля, в мае сыграют баскетболисты 2008 и 2010 годов рождения.