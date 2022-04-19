Организаторы "Кожаного мяча" ждут от тюменцев заявки на участие

16:06 19 апреля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Турнир по футболу "Кожаный мяч" проходит в мае, участвовать в нем могут юноши и девушки трёх возрастных групп: 2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения.

 Для участия нужно пройти до регистрацию, которая завершается 20 апреля.

 Первый турнир "Кожаного мяча" был в 1964 году: за победу боролись почти три миллиона юных футболистов со всей страны. С тех пор "Кожаный мяч" проводится каждый год и является самым массовым соревнованием в стране.

Теги: турнир , футбол
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2022