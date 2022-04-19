Организаторы "Кожаного мяча" ждут от тюменцев заявки на участие

Турнир по футболу "Кожаный мяч" проходит в мае, участвовать в нем могут юноши и девушки трёх возрастных групп: 2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения.

Для участия нужно пройти до регистрацию, которая завершается 20 апреля.

Первый турнир "Кожаного мяча" был в 1964 году: за победу боролись почти три миллиона юных футболистов со всей страны. С тех пор "Кожаный мяч" проводится каждый год и является самым массовым соревнованием в стране.