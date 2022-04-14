Полтысячи самбистов съедутся в Тюмень на областные соревнования

Чемпионат и первенство Тюменской области по самбо пройдут 16 и 17 апреля в Легкоатлетическом манеже, соревноваться будут около 500 участников от 12 лет и старше со всего региона.

В борьбу за заветные награды выступят спортсмены из Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима, Тюмени, Ишимского, Нижнетавдинского, Бердюжского и Упоровского районов.

Почетными гостями турнира станут Герои России. В их числе председатель правления региональной социально-патриотической общественной организации "Герои Урала" полковник Олег Касков; представитель Челябинской области полковник Илья Панфилов; представитель Тюменской области подполковник Владимир Шарпатов; директор регионального центра патриотического воспитания Свердловской области, полковник Игорь Родобольский; начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Чемпионат и первенство позволят выявить сильнейших спортсменов региона, повысить мастерство участников, отобрать лучших в сборные команды для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Соревнования пройдут в дисциплинах "спортивное самбо" и "боевое самбо". Начало ежедневно в 10 часов.