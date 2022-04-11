Завершена XXV Спартакиада учащихся Тюменской области по баскетболу в группе городов

Финальные игры XXV Спартакиады учащихся Тюменской области по баскетболу в I группе (группе городов) завершились 8 апреля. За победу боролись юноши и девушки 2007-2008 годов рождения. Соревнования прошли в столице региона.
Среди девушек участие приняли 6 команд из 5 муниципальных образований: Тюмень (КАО и ЛАО), Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район.
Победу в итоге праздновали представительницы Ленинского административного округа Тюмени. Серебряные награды взяли баскетболистки Тобольска, а третьим стал Калининский административный округ.
Среди юношей на областной Спартакиаде были представлены 6 муниципальных образований. Честь Тюмени защищали две команды, также выступили спортсмены Тобольска, Заводоуковского ГО, Тюменского района, Ялуторовска и Ишима.
Лучшей вновь стала команда ЛАО, а второе место опять занял Тобольск. Третье место на счету команды из Заводоуковска.
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