Завершена XXV Спартакиада учащихся Тюменской области по баскетболу в группе городов

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

Финальные игры XXV Спартакиады учащихся Тюменской области по баскетболу в I группе (группе городов) завершились 8 апреля. За победу боролись юноши и девушки 2007-2008 годов рождения. Соревнования прошли в столице региона.

Среди девушек участие приняли 6 команд из 5 муниципальных образований: Тюмень (КАО и ЛАО), Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район.

Победу в итоге праздновали представительницы Ленинского административного округа Тюмени. Серебряные награды взяли баскетболистки Тобольска, а третьим стал Калининский административный округ.

Среди юношей на областной Спартакиаде были представлены 6 муниципальных образований. Честь Тюмени защищали две команды, также выступили спортсмены Тобольска, Заводоуковского ГО, Тюменского района, Ялуторовска и Ишима.

Лучшей вновь стала команда ЛАО, а второе место опять занял Тобольск. Третье место на счету команды из Заводоуковска.