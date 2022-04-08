Волейбольный клуб "Тюмень" проводит мастер-классы в районах области

Фото - ВК «Тюмень»

Сезон в чемпионате российской высшей лиги "А" для волейболисток "Тюмени" завершен, и девушки провели на этой неделе серию мастер-классов для сельских ребят.

Сначала делегация из 9 человек: директор клуба "Тюмень" Роман Фицак, старший тренер женской команды Борис Якимушкин, пять волейболисток – Анастасия Ламбина, Елизавета Городбина, Ирина Каплиева, Ева Шварц и Дарья Булах - прибыла в Викулово. На встречу со спортсменами пришло около сотни детей.

"Мастер-классы мы проводим не первый год. Но в Викулово приехали впервые. Знаем, что волейбол здесь очень любят. И видим, что это большое событие для местных детишек. Наша главная цель, конечно, это популяризация волейбола", - отметил Роман Фицак.

В Абатском зрителей было много, а занятие состоялось для местной команды девушек 2006-07 годов рождения.

"Нам приятно принимать участие в таких мастер-классах. Понимаем, что такие встречи имеют большое значения для детей. Мы рады что-то подсказать им, чему-то научить",- рассказала Анастасия Ламбина.

Следующими пунктами остановки волейбольного турне стали Ишим и Юргинское. Сейчас спортивная делегация вернулась домой. На следующей неделе в путь планируют отправиться представители мужской команды волейбольного клуба. Они двинутся в сторону Тобольска и Увата, сообщили в ВК "Тюмень".