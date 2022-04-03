Александр Моор вручил денежные сертификаты тюменским олимпийцам и их тренерам

Александр Моор вручил региональные награды тюменским победителям и призерам Зимних Олимпийских игр в Пекине и их тренерам

"Победить на Олимпиаде - мечта любого спортсмена. Наши лыжники и биатлонисты показали удивительный результат", - сказал губернатор на встрече со спортсменами, которая состоялась в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Наши лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов, Иван Якимушкин и биатлонист Александр Логинов на Зимних Играх в Пекине на четверых завоевали шесть наград и это настоящее достижение, а олимпийское золото Татьяны и Дениса стали первыми в лыжных гонках в истории тюменского спорта.

Александр Моор поздравил всех участников с успешным выступлением, достойными результатами и вручил денежные сертификаты:

Александру Логинову, двукратному бронзовому призеру Зимних Олимпийских игр по биатлону, и заслуженному тренеру России Максиму Кугаевскому;

Денису Спицову, победителю и серебряному призеру Зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам, и заслуженному тренеру России Андрею Иванову;

Татьяне Сориной, победителю Зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам, и тренеру Валентину Литвинцеву;

Ивану Якимушкину, серебряному призеру Зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам, и тренеру Андрею Якимушкину.

Отмечается, что за 1 место спортсмены получат по 10 млн рублей, за 2 место – 8 млн, за третье – 5 млн. Тренеры получат вознаграждение за 1 место спортсмена - 3 млн, за 2 место – 2,5 млн и за 3 место – 2 млн рублей.