Елену Вяльбе в Тюмени ждет награда

Правительство Тюменской области решило отблагодарить президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за успехи лыжников региона на Олимпиаде в Пекине. Знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью" Елене Валерьевне вручат, как только она приедет в Тюмень.

"Правительство Тюменской области приняло решение о том, чтобы наградить президента Федерации лыжных горок России Елену Валерьевну Вяльбе знаком отличия "За заслуги перед Тюменской областью". Уверен, что ее личный вклад как руководителя федерации в результат, который сегодня демонстрируют наши лыжники, - не только на олимпиаде, а в целом по сезону, заслуживает глубокого уважения, поэтому Тюменская область отдельно поблагодарит Елену Валерьевну", - сообщил Александр Моор на встрече с победителями и призерами Зимних Олимпийских игр и их тренерами.

С Олимпиады тюменцы вернулись с двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями, губернатор назвал такой результат удивительным.