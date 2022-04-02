Виктор Майгуров высоко оценил организацию соревнований в тюменской "Жемчужине Сибири"

Тюменская область умеет проводить соревнования на высоком международном уровне и Чемпионат России по биатлону организовал так качественно, отметил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"У Тюменской области есть традиции, поэтому Чемпионат России по биатлону организован на уровне Кубка или чемпионата мира. Благодарю оргкомитет. Логично, что самые важные турниры по биатлону проходят в Тюмени", - сказал президент СБР.

За многие годы проведения спортивных мероприятий российского и международного масштабов в Тюменской области наработан большой опыт создания комфортных условий для спортсменов и тренеров, а главное - для большого количества зрителей, отметил глава региона Александр Моор.

"За два года пандемии мы этих навыков не потеряли. Для нас организовывать соревнования в "Жемчужине Сибири" - всегда большое удовольствие", - подчеркнул губернатор.