Евгений Гараничев и Виктория Сливко взяли серебро Чемпионата по биатлону в эстафете

Тюменские биатлонисты Виктория Сливко и Евгений Гараничев во второй день Чемпионата России по биатлону в смешанной эстафете в упорной борьбе завоевали серебро.

Чемпионами страны стали Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков, которые представляют команду Санкт-Петербурга. Наши соседи из Свердловской области Тамара Дербушева и Кирилл Бажин – третьи.

"У Тюменской области вторая медаль Чемпионата России по биатлону! В смешанной эстафете серебро в упорной борьбе завоевали Виктория Сливко и Евгений Гараничев. Поздравляю победителей и призеров смешанной эстафеты!", - написал глава региона Александр Моор в Telegram-канале.