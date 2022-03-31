Евгений Гараничев и Виктория Сливко взяли серебро Чемпионата по биатлону в эстафете

Тюменские биатлонисты Виктория Сливко и Евгений Гараничев во второй день Чемпионата России по биатлону в смешанной эстафете в упорной борьбе завоевали серебро.
Чемпионами страны стали Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков, которые представляют команду Санкт-Петербурга. Наши соседи из Свердловской области Тамара Дербушева и Кирилл Бажин – третьи.
"У Тюменской области вторая медаль Чемпионата России по биатлону! В смешанной эстафете серебро в упорной борьбе завоевали Виктория Сливко и Евгений Гараничев. Поздравляю победителей и призеров смешанной эстафеты!", - написал глава региона Александр Моор в Telegram-канале.
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