Моор о чемпионате по биатлону: Мы соскучились по таким большим стартам

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В "Жемчужине Сибири" стартовал Чемпионат России по биатлону. Это первые в сезоне крупные соревнования для Тюменской области и настоящий праздник для спортсменов и болельщиков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

На тюменской лыжне за победу борются российские и белорусские спортсмены. В спринте первым у мужчин стал Даниил Серохвостов из Новосибирска, у женщин – представительница Тюменской области Виктория Сливко. Моор поздравил их с заслуженным званием чемпиона России по биатлону.

"В нашей команде бегут все герои пекинской олимпиады. Это настоящий спортивный праздник. Вдвойне приятно, что на трибунах теперь есть болельщики. За время пандемии мы соскучились по таким большим стартам", - отметил губернатор.