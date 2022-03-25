Бойцы ММА в воскресенье встретятся в Тюмени

Областные чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству (ММА) начнутся 27 марта в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) с 9 часов. Церемония торжественного открытия турнира запланирована на 12.00.

Свои заявки на участие уже подали делегации 15 спортивных клубов и спортивных школ города и области. За победу будут бороться 180 бойцов из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Исетска, среди участников - юноши от 12 до 17 лет, мужчины от 18 лет и старше.

Среди участников первенства есть победители и призеры соревнований различного уровня. Конкуренция будет серьезной. На сегодняшний день в рядах тюменского ММА состоит порядка тысячи бойцов, отмечают в региональном депспорта.