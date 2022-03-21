Тюменские паралимпийцы завоевали 11 медалей на Зимних играх в Югре

09:25 21 марта 2022
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t.me

Пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали завоевали тюменские спортсмены на Зимних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые проходили с  17 по 20 марта в Югре в качестве альтернативных Паралимпийских игр в Пекине.

Тюменскую область на соревнованиях представляли пять спортсменов: Станислав Чохлаев (лидер Колодийчук Олег) и Марина Галицына (лидер Пирогов Максим), Хлызова Вера  (лидер Якимова Наталья),  Смирнова Юлия (лидер Тарасов Роман),  Полухин Николай  (лидер Березин Эдуард). 

Рекордсменом по медалям стал Станислав Чохлаев, на счету которого 4 золотые и одна серебряная медали. Следом за ним идет Вера Хлызова, для которой отбор на Паралимпийские игры стал дебютным. На ее счету  1 золотая, 2 серебряных и одна бронзовая медали. Еще по одной бронзовой медали завоевали Николай Полухин и Марина Галицына.

Директор департамента спорта Евгений Хромин отметил, что тюменцы смогли преодолеть все трудности, проявили характер, силу воли, благодаря чему завоевали россыпь медалей  в Ханты-Мансийске.

"Самое главное – у ребят была возможность выступить, проявить свое лидерство и ощутить радость победы. 11 медалей, из них 5 золотых -  это серьезное достижение, при этом была хорошая конкуренция и  большое количество лучших спортсменов. Мы постоянно были на связи со спортсменами и тренерами. Очень горды за них и понимаем, чего им стоило перезагрузиться, эмоционально зарядиться и отлично выступить", - отметил Хромин.

Сегодня ночным рейсом  в Тюмень из Югры вернулись Хлызова Вера и лидер Якимова Наталья,  Смирнова Юлия и Тарасов Роман, Полухин Николай и Березин Эдуард. Тюменцы устроили спортсменам торжественный приём в аэропорту.

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