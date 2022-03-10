Первенство области по стрельбе проведут в Тюмени в выходные

Юные тюменские снайперы от 2002 года рождения и старше с 12 по 14 марта примут участие в первенстве Тюменской области по пулевой стрельбе, соревнования пройдут в Тюменском ДОСААФ.

В депспорта отметили, что сбор заявок еще идет, по прогнозам за победу поборются порядка 50 стрелков: представители ДОСААФ, ТВВИКУ, ТПКУ и областной спортивной школы олимпийского резерва.

В первый день участники продемонстрируют навыки стрельбы из пневматического оружия. В воскресенье и понедельник- из малокалиберного.

"Самые меткие стрелки по итогам соревнований попадут в сборные команды Тюменской области. Так, первенство является отбором на участие в российской спартакиаде учащихся, соревнования по стрельбе намечены на лето",- прокомментировала главный судья соревнований Ольга Ячневская.