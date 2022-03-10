Югра готовится к проведению паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт"

Паралимпийские игры "Мы вместе.Спорт" пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта, даты предварительные, сообщает Telegram-канал "Югра. Официально".
"Во всероссийских играх примут участие около 70 спортсменов. Они будут соревноваться в шести видах спорта, входящих в паралимпийскую программу: лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей", - следует из сообщения.
Российским спортсменам отказали в участии в зимней паралимпиаде в Пекине, и 6 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту и Минфину совместно с правительством ХМАО проработать организационные вопросы и определить дату проведения всероссийских игр.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru