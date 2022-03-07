Тюменские паралимпийцы вернулись из Пекина

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Спортсмены должны были участвовать в Паралимпийских играх в Пекине в нейтральном статусе, но в итоге по решению Международного паралимпийского комитета российских спортсменов до соревнований не допустили.

В составе сборной России на играх должны были выступать пять представителей Тюменской области: Марина Галицына, Вера Хлызова, Юлия Смирнова, Станислав Чохлаев и Николай Полухин.

"Спортсмены были готовы и заряжены на победу, но не смогли принять участие в самых главных стартах четырехлетия. Не нужно расстраиваться, все впереди!" - отметила олимпийская чемпионка Луиза Носкова.

Теперь спортсменов ждут альтернативные Игры "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске.