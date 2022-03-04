Массовые мероприятия и соревнования разрешили снова проводить в Тюменской области

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, сообщаем, что в Тюменской области с 1 марта возобновлены все региональные и муниципальные мероприятия и соревнования, сообщает депспорта

В предстоящие выходные около 20 семейных команд соберутся на областном фестивале ГТО. Пройдут и областные чемпионат и первенство по киокусинкай, которые соберут около 300 спортсменов, Кубок федерации альпинизма России и Кубок Тюменской области в дисциплинах "ледолазание – трудность", "ледолазание – скорость" и "ледолазание – комбинация", чемпионат и первенство города по зимнему картингу. 6 марта тюменцы примут участие во всероссийской массовой гонке "Лыжня России".

В сфере дополнительного образования, патриотического воспитания и добровольческой деятельности на предстоящий месяц запланированы различные юнармейские акции, спартакиада среди допризывной молодежи, региональный этап Всероссийского спортивного фестиваля "Российское движение школьников" и так далее.