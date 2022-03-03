Тюменские паралимпийцы не поедут на соревнования в Пекин

Российским и белорусским спортсменам с ограниченными возможностями здоровья отказано в участии в Паралимпийских играх в Пекине. Такое решение принял Международный паралимпийский комитет.
В составе сборной России на играх должны были выступать пять представителей Тюменской области: Марина Галицына, Вера Хлызова, Юлия Смирнова, Станислав Чохлаев и Николай Полухин.
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