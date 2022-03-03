Тюмень примет Всероссийские старты по ледолазанию сезона 2021-2022

5 и 6 марта в Тюмени состоятся Кубок федерации альпинизма России и Кубок Тюменской области в дисциплинах "ледолазание – трудность", "ледолазание – скорость" и "ледолазание – комбинация".

На вертикальные трассы Центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Перекопская, 34) выйдут около 40 спортсменов. Победители получат путёвку в сборную команду России на следующий сезон.

За право защищать честь страны поспорят спортсмены из Кемерово, Кирова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени. Также в стартах примет участие спортсменка из Казахстана и судья из Китайской народной республики. Представители иностранных государств приехали на ранее заявленные мировые старты. После отменены состязаний они приняли решение остаться и принять участие в Кубке федерации альпинизма России.

5 марта с 10:20 начнутся квалификационные лазания, в 15.30 состоится торжественная церемония открытия. 6 марта в 10.00 на старт выйдут финалисты, награждение победителей запланировано на 16.30.

Заявленные состязания завершат череду всероссийских стартов по ледолазанию в этом сезоне, сообщили в депспорта.